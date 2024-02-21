“قنص قناص”.. القسام تنشر مشاهد لتصديها لقوات الاحتلال في حي الزيتون شرقي غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس“، مقطع “فيديو” لمشاهد من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

ويظهر المقطع الذي نشرته كتائب القسام، مساء الأربعاء، عمليات رصد لآليات الاحتلال المتوغلة واستهدافها من قبل مقاتلي القسام.

كما يظهر المقطع قيام أحد قناصي القسام برصد قناص من قوات الاحتلال وقنصه داخل أحد المباني.

وبعدها يظهر المقطع عمليات إخلاء القتلى والمصابين في صفوف قوات الاحتلال عبر المروحيات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت كتائب القسام “قنص جندي صهيوني في حي الزيتون بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة”، كما أعلنت عن استهداف “دبابة صهيونية من نوع (ميركفاه 4) بقذيفة (الياسين 105)” جنوب الحي.

وفي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة مقتل نحو 7 من جنود الاحتلال، واستهداف دبابة وناقلة جند وآليتين.

وفيما يلي أبرز العمليات التي أعلنت عنها كتائب القسام في مدينة خان يونس: