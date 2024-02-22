أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ138 من الحرب على غزة (فيديو)

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ138 من الحرب على قطاع غزة.

ونشرت كتائب المجاهدين، الذراع العسكرية لحركة المجاهدين، مشاهد من عملية مشتركة مع كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس“، تم خلالها استهداف “قوات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة” بقذائف الهاون.

كما تظهر المشاهد، التي نشرت مساء الأربعاء، عملية “رصد لطائرات العدو تجلي القتلى والجرحى في مكان الاستهداف”.

وذكرت كتائب المجاهدين أنها استهدفت “تجمعات لقوات العدو الصهيوني في جنوب شرق غزة بعدد من الصواريخ قصيرة المدى”.

كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، مساء الأربعاء، مقطع “فيديو” لمشاهد من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

ويظهر المقطع رصد آليات الاحتلال واستهدافها، وعملية قنص لقناص من قوات الاحتلال داخل أحد المباني.

كما عرض المقطع مشاهد للعملية المشتركة مع كتائب المجاهدين لقصف تجمعات جنود الاحتلال في حي الزيتون بقذائف الهاون، وعمليات إخلاء القتلى والمصابين.

وأعلنت كتائب القسام عن العمليات التالية في حي الزيتون بمدينة غزة:

قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف دبابة صهيونية من نوع (ميركفاه 4) بقذيفة (الياسين 105) جنوب الحي.

كما أعلنت كتائب القسام عن العمليات التالية في خان يونس:

قتل 3 جنود بعد استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات، وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم شمال حي الأمل غرب المدينة.

استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” غرب حي الأمل في المدينة.

استهداف مجموعتين من جنود الاحتلال تحصنتا داخل منزلين بقذائف الـ”تي بي جي” المضادة للتحصينات وإيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز غرب المدينة.

الإجهاز على 4 جنود من مسافة صفر بعد استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل منزل بقذيفة “آر بي جي”، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإصابة باقي أفراد القوة في منطقة الحاووز غرب المدينة.

استهداف آليتين صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” غرب حي الأمل في المدينة.

استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” في منطقة الحاووز غرب المدينة.

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد“، تدمير “آليتين عسكريتين صهيونيتين وقعتا في حقل من العبوات البرميلية من نوع (ثاقب) في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة”.

كما قالت سرايا القدس إنها قصفت “تجمعات لجنود وآليات العدو الصهيوني وسط حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بقذائف الهاون النظامي عيار الـ60”.

وذكرت أنها قصفت “بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين تجمعًا لآليات وجنود العدو خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل”.

ألوية الناصر صلاح الدين

وبجانب العملية مع سرايا القدس، قالت ألوية الناصر صلاح الدين إنها استهدفت “آليات وجنود العدو الصهيوني شرق المقبرة الشرقية شمال قطاع غزة بقذائف الهاون عيار 120 ملم قبل قليل”.

كتائب أبو علي مصطفى

كما أعلنت كتائب أبو علي مصطفى، الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، خوض “اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتنوعة مع قوات العدو المتوغلة في محور تقدم الزيتون محققين إصابات مباشرة”.

وفي خان يونس، أعلنت كتائب أبو علي مصطفى “تفجير عبوتين مضادتين للدروع بآليتين صهيونيتين وإصابتهما إصابات مباشرة وإيقاع إصابات محققة”، و”استهداف 6 آليات صهيونية بقذائف (آر بي جي)”.

كما أعلنت عن عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين تم خلالها تدمير “آلية عسكرية صهيونية وإيقاع قتلى وإصابات بطاقمها”.

كتائب شهداء الأقصى

قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في محور التقدم جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة”، مؤكدة “رصد عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات”.

كما أعلنت كتائب الأقصى عن التالي: