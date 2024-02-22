البرلمان البريطاني يصوت على “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة

صوّت البرلمان البريطاني، مساء الأربعاء، على مذكرة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، تزامنًا مع تظاهر آلاف المحتجين خارج مقره للدعوة إلى الأمر نفسه.

وقبيل التصويت على المذكرة، أجرى مواطنون لقاءات مع نواب مناطقهم، لإقناعهم بالتصويت لصالح المذكرة التي تقدم بها الحزب القومي الأسكتلندي.

وخلال مداولات المذكرة في البرلمان، أعلن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، اعتماد تعديلات الحكومة والمعارضة معًا على المذكرة الأصلية وطرحها جميعا للتصويت، الأمر الذي أثار انتقاد جميع الأحزاب لأسباب مختلفة.

يذكر أن الحزب القومي الأسكتلندي طرح مذكرة تدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، لكن حزب العمال المعارض طرح تعديلا على المشروع ليصبح “وقف إطلاق نار إنسانيا فوريا”، في حين اقترحت الحكومة تعديلا ينص على “وقف إطلاق نار مؤقت”.

أحرار #بريطانيا باتوا ليلتهم أمام البرلمان يصدحون لحرية #فلسطين ويطلبون تبني وقف فوري لإطلاق النار في #غزة.#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/fquQyKTcuc — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) February 22, 2024

لاحقًا، وبعد عملية التصويت، صادق البرلمان على المذكرة الداعية إلى “وقف إطلاق نار إنساني فورا” في غزة.

وقبل يومين، دعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، محذرًا إسرائيل من توسيع هجومها العسكري إلى مدينة رفح، وهو ما يعد تغيرًا في موقف ستارمر الذي كان يدعم الحرب على غزة.

وتزامن ذلك مع تظاهر الآلاف خارج البرلمان، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.