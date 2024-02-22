الجزيرة: استمرار احتجاز الزميل بهاء الدين إبراهيم يضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية الدولية

نددت شبكة الجزيرة الإعلامية باستمرار اعتقال السلطات المصرية للزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

ودعت الشبكة، اليوم الخميس، الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية للتضامن مع الزميلين بهاء وربيع والمطالبة بإطلاق سراحهما فورا.

وأكمل الزميل بهاء الدين إبراهيم، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، أربع سنوات في السجون المصرية، منذ اعتقاله في 22 فبراير/شباط 2020.

وأكدت شبكة الجزيرة في بيان أن استمرار احتجاز الزميل بهاء الدين إبراهيم، وتجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي القانونية، يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية ومخالفةً للقوانين المصرية، وانتهاكاً لحقه في تقديمه لمحاكمة عادلة أو الإفراج عنه، مما يضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية الدولية، ويحملها التبعات الكاملة عن تدهور صحته.

وأعربت الشبكة عن قلقها الشديد إزاء وضع الزميل بهاء الدين إبراهيم واستمرار حبسه تعسفياً، في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية، مما يشكل تهديدا لسلامته ويعرض حياته للخطر.

وذكرت الشبكة بأن السلطات المصرية مازالت كذلك تعتقل الزميل ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، منذ الأول من أغسطس/آب 2021، متجاوزاً فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.

وتواصل الشبكة جهودها للإفراج عن صحفييها، بهاء الدين وربيع، بالتعاون مع الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية والجهات القضائية الدولية والإقليمية، وتطالب بالإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين ظلما في السجون المصرية.

ونظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ للمطالبة بالإفراج عنهما.