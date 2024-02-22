الحوثيون يعلنون عن تنفيذ 3 عمليات “نوعية” جديدة (الفيديو)

قالت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، مساء الخميس، إنها نفذت “ثلاث عمليات عسكرية نوعية” انتصارًا للشعب الفلسطيني، وضمن الرد على “العدوان الأمريكي البريطاني” على اليمن.

وأوضح المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور أن العملية الأولى تضمنت إطلاق القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر التابع للجماعة “عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن القوات البحرية التابعة للجماعة استهدفت في العملية الثانية “السفينة البريطانية (آيلاندر) في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب الحريق فيها”.

وقال إن الجماعة استهدفت في العملية الثالثة “مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة”.

وأضاف أن العمليات العسكرية للجماعة “لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الخميس، قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي إن القوات التابعة لها استهدفت 48 سفينة (إسرائيلية وأمريكية وبريطانية) في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأضاف أنها أطلقت “183 صاروخًا وطائرة مسيّرة على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء العدوان على غزة”.

وكشف زعيم جماعة “أنصار الله” أن الجماعة “أدخلت سلاح الغواصات” في عملياتها، مؤكدًا استمرارها في تنفيذ العمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وتتجه نحو التصعيد.