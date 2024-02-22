بعد 139 يوما من الحرب.. المقاومة تقصف جيش الاحتلال من شمال غزة بالصواريخ و”حمم الهاون” (فيديو)

قالت فصائل مقاومة فلسطينية، اليوم الخميس، إن مقاتليها في شمال قطاع غزة قصفوا تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.

ونشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، المنشقة عن حركة فتح، مقطع فيديو لقصف تجمعات لقوات إسرائيلية في بيت حانون.

وقالت الكتائب إن مقاتليها قصفوا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع إرسال 16 شمال شرق بيت حانون “بحمم الهاون”.

بدورها، قصفت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، تجمعًا للقوات في شمال القطاع، دون أن تحدد الموقع.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين في تعقيب على مقطع الفيديو “مشاهد من قصف تحشدات ومواقع العدو الصهيوني شمال قطاع غزة بعدد من الصواريخ من طراز 107”.

وحتى الخميس، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة “29 ألفا و410 شهيدا و69 ألفا 465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.