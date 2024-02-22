خبير: هكذا تدعم واشنطن إسرائيل لاغتيال قادة حماس وهكذا فشلت (فيديو)

قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لندن، فواز جرجس، إن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة كان منع توسع رقعة القتال، وإعطاء إسرائيل الوقت الكافي للاستفراد بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وخاصة قادتها.

وأوضح جرجس، للجزيرة مباشر، أن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل بكل السبل الممكنة، بما فيها إمدادها بالمعلومات الاستخبارية لأماكن قيادات الصف الأول والثاني من حماس.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الحرب في غزة من عدسة حربها على الإرهاب، وأن تصفية القيادات يمكن أن تؤتي ثمارها.

د. فواز جرجس: هكذا تدعم واشنطن إسرائيل استخباراتيا لاستهداف قادة الصف الأول من المقاومة pic.twitter.com/qYhfhwGL3V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2024

وبالرغم من كل هذا الدعم، يرى جرجس أن “استراتيجية الردع الأمريكية فشلت”، وقال إن واشنطن وصلت إلى اقتناع بأن إسرائيل “فشلت” في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستشهدًا بعدم تحرير إسرائيل لأسراها في غزة أو تدمير مقدرات حماس.

ويتوقع مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لندن، أن تقدم الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة مشروع قرار يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة، موضحًا أن “أمريكا بدأت تشعر بأن إسرائيل تورطها ليس في غزة فقط، بل في صراع إقليمي يمكن أن يتصاعد لحرب أمريكية مع قوى المقاومة في المنطقة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى اليوم الخميس، 29 ألفًا و410 شهداء، و69 ألفًا و465 مصابا من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.