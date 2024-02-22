شاهد: صاروخ مضاد للدبابات يشعل منزلا في شمال إسرائيل

أُصيب منزل في بلدة “كفار يوفال” بشمال إسرائيل بصاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان صباح اليوم الخميس.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، النيران وهي تندلع في المنزل المقصوف وأعمدة الدخان تتصاعد منه.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أُطلق من لبنان تسبب في أضرار بمنزل خاص في “كفار يوفال” دون تسجيل إصابات بشرية.

كما أُطلق صاروخ آخر على مستوطنة “كريات شمونة” دون تسجيل إصابات بشرية أيضًا، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب اللبناني، بما في ذلك حزب الله، حول هذا الهجوم.

ومساء الأربعاء، أعلن حزب الله اللبناني، “استهداف مستوطنة متسوفا الإسرائيلية (شمالا) بصواريخ الكاتيوشا، ردًّا على ‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى والمنازل المدنية” في جنوب لبنان.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية التي راح ضحيتها مدنيون في جنوب لبنان، حيث تدعي تل أبيب أن عملياتها تستهدف بنى تحتية لحزب الله، وهو ما ينفيه الأخير وعدد من شهود العيان.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.