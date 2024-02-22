شاهد: وقفة بشبكة الجزيرة للمطالبة بالإفراج عن الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ

نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ المعتقلين في السجون المصرية، للمطالبة بالإفراج عنهما.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم، منذ القبض عليه في 22 فبراير/شباط 2020، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية.

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية باستمرار اعتقال السلطات المصرية للزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، ودعت الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية للتضامن مع الزميلين والمطالبة بإطلاق سراحهما فورًا.

"وقفونا في المطار وأخذوا موبايلاتنا وكل حاجة ومش عارفة بابا حصله إيه" أسرة صحفي الجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم المعتقل في #مصر تروي معاناتها #الجزيرة_مباشر #الجزيرة pic.twitter.com/VzZqzakFA5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2023

وتضمنت الوقفة عرض مقطع “فيديو” لبهاء الدين إبراهيم، يروي عبر الذكاء الاصطناعي مأساة استمرار حبسه رغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وعن أبنائه الذين كبروا ومرت سنوات من عمرهم وهم محرومون منه.

كما عرض مقطع فيديو للزميل ربيع الشيخ، متسائلًا، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، عن سني عمره التي ضاعت خلف القضبان، وعن شوقه للقاء أسرته.

وأعلن أيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر عن تدشين مبادرة لمشاركة الزميلين في تغطية الأحداث الجارية رغم وجودهما خلف القضبان، وذلك عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، قائلًا “إن حبس جسديهما لن تحبس أفكارهما”.

وفي كلمته وجّه جاب الله رسالة للسلطات المصرية، وقال إن اعتقال ربيع وبهاء مغرم بلا مغنم، “أي فائدة تجنيها سلطة توصم بترهيب صحفيين كبهاء وربيع، يعلم القاصي والداني أن لا انتماء لهما غير حرية الصحافة”.

ووجهت السلطات المصرية إلى بهاء تهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”. ومنذ ذلك الوقت، تجدد المحاكم حبسه على ذمة التحقيقات ما يشكل مساسا بحريته الشخصية ويخالف ما نص عليه الدستور المصري.

الزميل بهاء الدين من مواليد محافظة الجيزة في مصر وهو صحفي ومترجم وأب لطفلين، وعمل سابقًا في وكالة أسوشيتد برس وقناة النيل للأخبار الحكومية ثم قناة الجزيرة مباشر وهو يعاني الآن من آلام ٍ مزمنة في الظهر بسبب ظروف السجن والإهمال الطبي، حسب لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية للدفاع عن الصحافة.

أما الزميل ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر فقد تجاوزت فترة حبسه في السجون المصرية العامين ونصف العام ، منذ اعتقاله في الأول من أغسطس 2021 بمطار القاهرة ليتخطى هو الآخر فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.

وقد اعتُقل الزميلان أثناء ذهاب كل منهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عمله ، ووُجّهت إليهما تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وقد أعربت شبكة الجزيرة عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلين كما وطالبت السلطات المصرية مرارًا بالإفراج الفوري عن صحفييها.