غزيون يرفضون الاستسلام لحياة النزوح ويعودون لمنازلهم المدمرة (فيديو)

قررت مجموعة من الأسر الفلسطينية عدم الاستسلام لظروف الإيواء والنزوح والعودة مجددا إلى منازلهم المهدمة حتى لو كان مأواهم الجديد مجرد غرف صنعوها من الركام.

معين جريس أحد هؤلاء الذين قرروا العودة إلى منزله المهدم في تل الزعتر وبناء غرفة تأويه هو وأفراد أسرته حيث قال خلال حديثه مع الجزيرة مباشر إنه يفضل الحياة في غرفة داخل منزله المدمر تماما عن المعيشة في خيم الإيواء والنزوح حيث تتفشى الأمراض ويتكدس النازحون مؤكدا أنه سيظل صامدا في منزله المدمر ولن يغادره.

وأوضح أن الصعوبات التي تواجهه في بيته المهدم بتل الزعتر تتمثل في عناء الحصول على المواد الغذائية ومياه الشرب، كما عبر عن اعتزازه وفخره الشديد بالأرض التي ينتمي إليها قائلا: “هذه أرضنا سنظل فيها وبفتخر بأهل غزة، هنموت في أرضنا روحنا وحياتنا هنا”.

أما رائد ظاهر وهو من سكان تل الزعتر، فقال إنه “قرر العودة إلى منزله بعد استشهاد نجله الوحيد الذي يبلغ من العمر 13 عاما مشيرا إلى أنه جاء من أجل إعادة إعماره من جديد حتى لو كانت غرفة واحدة تحت الردم والركام”.

وأضاف: “تبقى هذه الغرفة أفضل من العيش في مدارس الإيواء”.

وأكد ظاهر أنه رغم القصف والجوع والفقر فلن يترك منزله مجددا حتى لو كانت حياته هي الثمن.

بدروه، عبر رامي أبو صفية عن صدمته الشديدة عند عودته إلى تل الزعتر ومشاهدة المنطقة التي كان يسكن فيها حيث وجدها قد تدمرت تماما ولم يتبق منها شيء بما فيها منزله المكون من 5 طوابق والذي أصبح عبارة عن كومة تراب.

وقال بنبرة حزن وأسى إنه حاول إعادة بناء وإصلاح أي شيء من منزله المدمر حتى تمكن من تشييد غرفة بدون سقف يجلس فيها عدة ساعات نهارا مع أولاده.