فاجأهم بالرد.. ناشطون يطاردون نائبا بالكونغرس الأمريكي لمعرفة موقفه من حرب غزة (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، ردًّا مثيرًا من عضو بالكونغرس الأمريكي حول موقفه من “الإبادة جماعية” التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ووجه أحد الناشطين سؤالًا إلى السيناتور آندي أوغلز، عما إذا كان قد طالب بوقف إطلاق النار في غزة أم لا، ليجيب السيناتور بعد إلحاح من ناشطة “أتعلمين ماذا؟ أعتقد أن علينا أن نقتلهم جميعًا”.

وبرر أوغلز تصريحه بترديد مزاعم إسرائيل بأن حماس “اغتصبت وقتلت” الأطفال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ليرد عليه أحدهم قائلًا إن ذلك ليس حقيقيًّا ولا توجد أدلة موثقة على ذلك.

وذكرت ناشطة لقطات أظهرت جثث الأطفال الفلسطينيين مشيرة إلى أن هذه أموالها ونقود دافعي الضرائب الأمريكيين التي تقصف القطاع والأطفال ليأتي جواب أوغلز “حماس والفلسطينيون يهاجمون إسرائيل منذ 20 عامًا، وحان وقت أن يدفعوا الثمن”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.