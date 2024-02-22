في شمال غزة.. وجبة لفرد واحد بنحو 100 دولار (صورة)

يعاني سكان قطاع غزة، وخاصة شمالي القطاع، من نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة، بسبب الحرب الإسرائيلية المدمّرة على القطاع، وحصار الاحتلال المشدد للشمال.

ويحتفي المواطنون بأي نوع أو كمية من الطعام يحصلون عليها، ولو كانت بأضعاف سعرها قبل الحرب، وهو ما فعله حمزة مصطفى أبو توهة، إذ احتفل على حسابه في فيسبوك بحصوله على قطع صغيرة من اللحم وبعض الأرز.

وقال حمزة في منشور اليوم الخميس، إنه بعد 5 أيام من البحث عن الطعام من أجل زوجته التي أنجبت مولودًا قبل أسبوع، وجد أخيرًا هذا الطبق المكون من 4 قطع من اللحم اشتراها بقيمة 70 دولارًا، وقدر قليل من الأرز بقيمة 25 دولارًا.

واعتبر حمزة أن هذا الطبق الصغير، الذي هو وجبة عادية لأي فرد في غزة قبل الحرب، بمثابة هدية الولادة لزوجته، قائلًا “أترى قيمتها تستحق أن تكون هدية!”، في إشارة إلى سعرها الذي يناهز 100 دولار، وهو بقيمة الهدايا الفاخرة من ذهب وفضة.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا “على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه” في ظل الحرب المستمرة.

وحتى الخميس، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة “29 ألفا و410 شهيدا و69 ألفا 465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.