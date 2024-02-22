قتيل وجرحى بهجوم على حاجز عسكري في القدس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في القدس، اليوم الخميس، جراء هجوم على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وذكرت خدمة الإسعاف أن بعض المصابين في حالة خطيرة.

🔴 وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 8 في عملية إطلاق النار على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي #القدس 🔴 الشرطة الإسرائيلية: تحييد مسلح ثالث بعد محاولته الفرار من مكان الهجوم قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس pic.twitter.com/a5dL1J1A1W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الشرطة “حيدت” 2 من منفذي العملية، كما أعلنت “تحييد” منفذ ثالث بعد مطاردته، وتوقعت الشرطة وجود مشاركين آخرين في العملية فروا من مكان الحادث.

وحسب شهود عيان للقناة 12 الإسرائيلية، فإن منفذي العملية مروا بين السيارات الواقفة في حركة المرور وأطلقوا النار على الركاب.