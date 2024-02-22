سياسة|القدس

قتيل وجرحى بهجوم على حاجز عسكري في القدس (فيديو)

إطلاق نار في القدس يؤدي لمقتل وإصابة 10 أشخاص
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22/2/2024-|آخر تحديث: 22/2/202410:16 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في القدس، اليوم الخميس، جراء هجوم على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وذكرت خدمة الإسعاف أن بعض المصابين في حالة خطيرة.

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وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الشرطة “حيدت” 2 من منفذي العملية، كما أعلنت “تحييد” منفذ ثالث بعد مطاردته، وتوقعت الشرطة وجود مشاركين آخرين في العملية فروا من مكان الحادث.

وحسب شهود عيان للقناة 12 الإسرائيلية، فإن منفذي العملية مروا بين السيارات الواقفة في حركة المرور وأطلقوا النار على الركاب.

المصدر : الجزيرة مباشر