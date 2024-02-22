مبادرة لمشاركة الزميلين المعتقلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ في تغطية الأحداث عبر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

أعلن مدير الجزيرة مباشر، أيمن جاب الله، تدشين مبادرة لمشاركة الزميلين المعتقلين في السجون المصرية، بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، في تغطية الأحداث الجارية، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، قائلًا “إن حبس جسديهما لن يحبس أفكارهما”.

وقال جاب الله، في كلمته خلال وقفة تضامنية لشبكة الجزيرة مع الزميلين، اليوم الخميس، إن صمود بهاء وربيع المشرّف، يسطّر تاريخهما ويلهم العزائم بأن الصحافة رسالة لا مهنة ارتزاق.

ووجه جاب الله رسالة إلى أسرتي الزميلين، قائلا “طوبى لكم صمودكم، وحق لكم أن تكونوا فخورين بهذين المناضلين”.

وأكد مدير الجزيرة مباشر أن الصحفي ليس عدوًّا للسلطات، بل إن مهنته معينة للسلطات على اكتشاف مواطن الخلل. ووجّه رسالة إلى السلطات المصرية، قال فيها إن اعتقال ربيع وبهاء “مغرم بلا مغنم”، مضيفا “أي فائدة تجنيها سلطة توصم بترهيب صحفيين كبهاء وربيع، يعلم القاصي والداني أن لا انتماء لهما غير حرية الصحافة”.

ونظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، صباح اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ المعتقلين في السجون المصرية، للمطالبة بالإفراج عنهما.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم، منذ القبض عليه في 22 فبراير/شباط 2020، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية.

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية باستمرار اعتقال السلطات المصرية للزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، ودعت الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية للتضامن مع الزميلين والمطالبة بإطلاق سراحهما فورًا.