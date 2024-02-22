يديعوت أحرونوت: تحذيرات رسمية لجنود الجيش الإسرائيلي من ممارسات تجاوزت عتبة الإجرام

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن المدعية العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي وجهت رسالة إلى جنود الجيش في غزة حذرت فيها من تصرفاتهم التي تتجاوز عتبة الإجرام في الحرب.

وقالت يفعات تومر يروشالمي: “إن بعض الحوادث تجاوزت المجال التأديبي، كما تجاوزت العتبة الجنائية، وتسببت في ضرر استراتيجي لدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي على الساحة الدولية، وهو أمر تصعب المبالغة في تقدير خطورته”.

وأضافت أنه حتى الآن “يتم تنفيذ استخدام القوة، كقاعدة عامة، بطريقة مهنية وقانونية”، ولكن “في الوقت نفسه، واجهنا أيضًا حالات سلوك غير لائقة تنحرف عن قيم جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وشددت المدعية العامة لجيش الاحتلال على أن “هذه التصرفات والتصريحات، صدرت عن أفراد لا يمثلون الكل، تتعارض مع كون جيش الدفاع الإسرائيلي جيشًا محترفًا وأخلاقيًّا وقائمًا على الدولة، ولن يتم الاعتراف بمكانهم في جيش الدفاع الإسرائيلي”.

من جهته طالب رئيس الأركان هارزي هاليفي في رسالة نشرها الثلاثاء، بأن يجري الالتزام “بقيم جيش الدفاع الإسرائيلي” في القتال.

وقال “نحن لسنا في موجة قتل أو انتقام أو إبادة جماعية”.

وشهدت الأشهر الأخيرة فتح إجراءات ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلى جانب قضايا أخرى تتعلق بسلوكيات وانتهاكات مقاتلين في قطاع غزة؛ مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي.