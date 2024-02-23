أبرز عمليات فصائل المقاومة في غزة في اليوم 139 للحرب (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في اليوم 139 للحرب الإسرائيلية على غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في القطاع المحاصر، وأعلنت عن عدد من عمليات الاستهداف والقصف التي نفذتها ضدها.

كتائب المجاهدين

نشرت كتائب المجاهدين، الذراع العسكرية لحركة “المجاهدين الفلسطينيين”، مقطع “فيديو” لقصف تجمعات “للقوات الصهيونية في جنوب شرق غزة بصواريخ قصيرة المدى”.

وفي وقت سابق الخميس، نشرت كتائب المجاهدين، مقطع “فيديو” لاستهداف “تموضع وانتشار لجنود العدو الصهيوني محيط موقع ارسال 16 شرق بيت حانون بقذائف الهاون”.

كما أعلنت عن عملية مشتركة مع “كتائب القسام” لقصف “تجمع لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون”.

كتائب القسام

بالإضافة إلى العملية المشتركة مع “كتائب المجاهدين“، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” في بيانات منفصلة خلال يوم الخميس، عن:

استهداف قوة خاصة متمركزة داخل أحد المنازل بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

تدمير ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الشيخ ناصر في المدينة، وإيقاع قتلى وجرحى بين طاقم الناقلة وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت كتائب القسام في تقرير لها أنها نفذت 57 عملية قنص خلال معركة “طوفان الأقصى” منها 34 باستخدام بندقية “الغول”.

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد“، عن:

قصف تجمع لجنود العدو في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ60.

قصف مستوطنتي “مفلسيم” و”نيرعام” برشقة صاروخية.

قصف تجمع لجنود العدو محيط معصرة عاشور وسط حي الزيتون في مدينة غزة باستخدام قذائف الهاون وصواريخ “107”.

قنص جندي في حي الأمل غرب مدينة خان بونس، جنوبي قطاع غزة.

ألوية الناصر صلاح الدين

نشرت “ألوية الناصر صلاح الدين” مشاهد لقصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه شمال قطاع غزة بصواريخ من طراز “107”.

كتائب شهداء الأقصى

قالت كتائب شهداء الأقصى إنها خاضت “اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة المناسبة، في محاور القتال بمدينة خان يونس”، جنوبي القطاع.

كما ذكرت أنها قصفت حشودًا “لجنود العدو وآلياتهم العسكرية بعدد من قذائف الهاون شرق مخيم جباليا” شمالي القطاع.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد “للطائرة المسيّرة (كواد كابتر) التي سيطرت عليها خلال تنفيذها مهمة استخبارية في قاطع شرق غزة”.

كما نشرت كتائب الأقصى أبرز العمليات التي نفذتها في آخر 72 ساعة: