الأونروا للأمم المتحدة: الوكالة تمثل عائقا أمام خريطة إسرائيل المستقبلية التي قدمها نتنياهو

بعث فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، برسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دنيس فرنسيس، يحذر فيها من “كارثة هائلة” في غزة.

وقال لازاريني، مساء أمس الخميس، في الرسالة “يؤسفني إبلاغكم أن الوكالة وصلت في غزة إلى نقطة الانهيار، وأن قدرتها على الوفاء بمهامها أصبحت مهددة بشكل خطير”.

واستعرض حجم الضرر الذي تعرضت له الوكالة في غزة، وقال إنه منذ بداية الحرب قُتِل موظفون بالأمم المتحدة أكبر من أي مكان في العالم، إضافة إلى قصف 150 مبنى للوكالة.

وأضاف “أخشى أننا أصبحنا على حافة كارثة هائلة ذات عواقب وخيمة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة”، وتابع “وفق خبراء فإن المجاعة وشيكة في غزة وحاليا يبتر الأطباء أطراف الأطفال من دون تخدير”.

واتهم إسرائيل بالخلط “بشكل خادع” بين الأونروا وتنظيمات المقاومة الفلسطينية بهدف تعطيل عمل الوكالة وتفكيكها، معتبرًا أن الوكالة شاهدة على محنة الفلسطينيين المستمرة، كما أنها “تمثل عائقًا أمام خريطة إسرائيل المستقبلية التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي للجمعية العامة وتشمل فلسطين كلها”.

وفيما يخص الاتهامات الإسرائيلية لموظفي الأونروا، يتوقع لازاريني الوصول إلى نتيجة التحقيقات في نهاية إبريل/نيسان، لكنه أكد أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن دليلا واحدا بشأن اتهام موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر. وقد أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

