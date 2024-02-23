الحرب على غزة.. خرجوا بحثا عن الطحين فقتلتهم دبابات الاحتلال (فيديو)

في وقت تشتد فيه وتيرة المجاعة شمال قطاع غزة، فتحت قوات الاحتلال النيران على مجموعة من المواطنين كانوا يحاولون الحصول على أكياس الطحين من شاحنة مساعدات وصلت إلى منطقة الشيخ عجلين.

أحد المواطنين من شمال غزة كشف للجزيرة مباشر عن الواقعة وتفاصيل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لآلاف الفلسطينيين الذين توجهوا للحصول على أكياس المعونة ليسدوا رمق أسرهم الجائعة.

وقال لكاميرا الجزيرة مباشر إنه كان بين مئات آخرين تزاحموا على قافلة المساعدات، حين فتحت دبابة إسرائيلية النار عليهم، ما أسفر عن استشهاد 5 من أفراد أسرته، وإصابته إصابة بليغة في ساقه اليسرى، ليستقر عاجزا في مستشفى الشفاء، ويتحول من معيل لعائلته التي تواجه انعدامًا للمواد الغذائية وأساسيات الحياة الإنسانية، إلى رجل يحتاج لمن يعوله بسبب الإصابة التي لحقت به.

والأربعاء الماضي، أطلق جيش الاحتلال النيران والقذائف على الفلسطينيين الذين تجمعوا لتسلم مساعدات بالقرب من الشارع 17 في حي الشيخ عجلين أو دوار الكويت جنوبي مدينة غزة، مما خلَّف شهداء وجرحى بين باحثين عن طعام لأطفالهم.