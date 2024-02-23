القسام تنشر لقطات تصديها لقوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مقطع فيديو لمشاهد من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

ويظهر المقطع الذي نشرته القسام، مساء الجمعة، عمليات رصد لآليات ودبابات الاحتلال المتوغلة واستهدافها من قبل مقاتلي القسام.

كما أظهر المقطع أحد مقاتلي القسام وهو يجثو على ركبتيه مستهدفا “دبابة صهيونية من نوع ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” على بعد عدة أمتار.

وعرض المقطع مشاهد لقيام مقاتلين من “كتائب القسام” و”كتائب الأنصار” بقصف تجمعات جنود الاحتلال في حي الزيتون بقذائف الهاون.

كما أظهرت المشاهد عملية “رصد لطائرات جيش الاحتلال وهي تجلي القتلى والجرحى في مكان الاستهداف”.

وكانت القسام قد أعلنت عبر تدوينة على منصة “تلغرام” أن مقاتليها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون.