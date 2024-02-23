“سامحيني يا حبيبتي”.. فلسطيني يلقن ابنته الشهادة لعدم قدرته على إنقاذ حياتها (فيديو)

في مشهد يفطر القلب، وقف أب فلسطيني عاجز عن إنقاذ حياة ابنته بعد أن أصابتها غارة إسرائيلية إصابة بالغة أدت إلى استشهادها.

ووثق الأب عبر كاميرا هاتفه هذه اللحظات المؤثرة والموجعة، التي تعكس مدى العجز وقلة الحيلة لآلاف الأسر في غزة التي لا تستطيع إنقاذ ذويها بسبب قوات الاحتلال المتوغلة في أنحاء القطاع.

وظهرت الطفلة ملقاة على الأرض ومصابة إصابة بالغة تنزف دمًا من الجزء الخلفي من رأسها، والأب يودّعها متأسفًا لعدم تمكنه ممن حمايتها وإنقاذها.

وقال الأب مخاطبًا ابنته وهي في الرمق الأخير “سالي حبيبتي سامحيني، الله يرحمك، فدا الوطن يا حبيبتي”.

وكرر الأب الاعتذار لابنته، قائلًا “سامحيني يابا، أنا مش قادر أعمل لك شيء، الدبابة جمبينا ويمكن أستشهد أنا كمان وألحق بك ونرتاح من هذا العالم الظالم، عالم ظالم يابا ظلمنا”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، 10 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في غزة.