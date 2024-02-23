شاهد: نازحون بجانب السور الحدودي يوجهون رسائل إلى المصريين

شارك نازحون فلسطينيون في رفح، مقاطع فيديو من أمام الجدار الحدودي العازل بين قطاع غزة ومصر، معاتبين فيها الجانب المصري على زيادة الأسوار الحدودية.

وكتب فلسطيني نازح في رفح، رسالة إلى المصريين، على السور الحديدي بين قطاع غزة ومصر.

وفي الجزء الإسمنتي أسفل الحديد، كتب الشاب “والله أهل غزة بحبوكي يا مصر”.

ولاقى مقطع الفيديو إعجابًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تعاطفوا معه مؤكدين حبهم للشعب الفلسطيني، ومشيرين بأسى إلى عدم تمكنهم من تقديم المساعدة.

كتبها على السور الحدودي مع مصر.. شاهد رسالة فلسطيني في رفح إلى المصريين#الجزيرة_مباشر | #فلسطين | #مصر pic.twitter.com/6CqLLn4dVU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2024

“ألسنا بشرا؟”

وفي مقطع فيديو آخر، انتقد ناشط فلسطيني من أهالي قطاع غزة بألم زيادة السلطات المصرية للأسوار الحديدية العازلة بين مصر وغزة.

وقال الناشط آدم نواس الخميس في فيديو يُظهِر خلفه السور المصري العازل في محافظة رفح “ألسنا بشرا، هل إحنا رخاص؟ زي ما أنتو شايفين السور المصري من خلفي وفيه مركبة مصرية بتحاول تزيد عدد الأسوار، كان فيه سور ومع الوقت صار اثنين وثلاثة، وكل يوم تجي مركبات مصرية تشدد السور أكثر وأكثر”.

وتابع نواس “طيب هذا التشديد للأسوار بسبب مين، بسببنا إحنا، إحنا لما كان فيه سور واحد ما تعدينا هذا السور، قلنا كرامتنا وعدنا عزة نفس، فما بالك لما صاروا سورين و3 أسوار وأربعة، لمين نشكي؟”.

وتكتظ مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بالنازحين، حيث فاق عددهم مليون و300 ألف فلسطيني، وهم مهددون في أي لحظة باجتياح إسرائيل لآخر مدينة لم تدخلها بريًّا حتى الآن في القطاع، وهو ما حذرت منه مؤسسات دولية وحقوقية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى اليوم الجمعة، 29 ألفًا و514 شهيدًا، و69 ألفًا و616 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.