مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون لهم الحق في المقاومة المسلحة (فيديو)

قال المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي آفي شلايم، إن الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي لهم الحق في مقاومة الاحتلال و”هذا يشمل الكفاح المسلح”.

وانتقد شلايم، في مقابلة تلفزيونية، ادعاء إسرائيل “الدفاع عن النفس”، الذي تبرر به المجازر التي ترتكبها في غزة، وقال “إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس طبقًا للقانون الدولي”.

وأوضح أن الدفاع عن النفس، وفقًا للقانون الدولي، ينطبق على حالتين، الأولى أن تدافع عن نفسك أمام هجوم دولة أخرى، أو من منطقة خارج سيطرتك.

وأضاف “لكن هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكن هجومًا من قبل دولة، بل إن قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالرغم من أن جيش الاحتلال خرج من غزة عام 2005، فإن إسرائيل لا تزال تتحكم في جميع مداخل غزة”.

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي لهم الحق في مقاومة الاحتلال وهذا يشمل الكفاح المسلح #الجزيرة_مباشر #غزة #فلسطين pic.twitter.com/9BiR1e8TGQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2024

وأشار إلى أنه بما أن الهجوم من أراض تحت سيطرة إسرائيل، فإنها لا يمكن أن تدعي أنها تدافع عن نفسها، لأنها تحتل هذه المنطقة (غزة)، مشددًا على حق الفلسطينيين في المقاومة بما في ذلك المقاومة المسلحة.

وحتى الخميس، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة 29 ألفا و410 شهيدا و69 ألفا 465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.