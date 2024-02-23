مصر تعلن تفاصيل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات (فيديو)

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، توقيع صفقة “استثمار مباشر” بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، بهدف “تنمية منطقة رأس الحكمة” غربي البلاد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية: “شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي”.

وتشمل تلك الصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، وفق الوكالة.

وجاء التوقيع تحت عنوان “مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية – رأس الحكمة”، بحسب ما بثه التلفزيون المصري.

ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الإسكان عاصم الجزار، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مدبولي قوله إن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بالشراكة بين مصر والإمارات “سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع”.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي التي تمثل مصر في هذا الاتفاق كما أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة هي الطرف الثاني من الجانب الإماراتي، موجها الشكر للقيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي.

وأشار الى أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة “شركة مساهمة مصرية” للمشروع، وستتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، لافتا إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات واستقطاب نحو 8 ملايين سائح متوقع.

وأكد مدبولي أن الجانب الإماراتي سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.