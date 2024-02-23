من فراش المرض.. شاب فلسطيني يُحذر من انتشار أوبئة لا تمكن السيطرة عليها (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر، الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي، حيث لا تتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة لرعاية المرضى بسبب الحصار المشدد من قبل الاحتلال على شمال قطاع غزة.

وفي قسم الاستقبال، قال أحد المرضى، وهو لا يكاد يستطيع الكلام، إن الشعب في غزة يعاني من نقص الغذاء، والمياه النظيفة.

وأضاف “في جميع محافظات غزة الشعب يعاني من الأمراض التي تتفاقم شيئًا فشيئًا بسبب عدم توفر الغذاء الكافي والمياه”.

وقال “عمري 25 سنة، أول مرة أصاب بمرض الكبد الوبائي، انتشر بسبب تلوث البيئة وجميع المنشآت التي نعيش فيها، ونقص المياه والدواء”، وحذر من خطورة انتشار المرض إلى أن يصبح وباء تصعب السيطرة عليه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع “إيه” (A) نتيجة الاكتظاظ في أماكن النزوح، وحذرت من توقف الفحص المخبري للدم “سي بي سي” جراء نقص المواد الخاصة به.

والتهاب الكبد “إيه” هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد، ويسببها التهاب فيروسي، نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص حامل للمرض.

ورصدت الوزارة 8 آلاف حالة عدوى بمرض الكبد الوبائي نتيجة الاكتظاظ في أماكن النزوح، وعدم وجود المراحيض ودورات المياه، مما فاقم أوضاع النازحين.

ويعيش النازحون أوضاعا قاسية أنتجتها الحرب المستمرة على القطاع، تمثل آخر فصولها بعدم وجود “المراحيض ودورات المياه”، مما يضطر أعدادا من النازحين إلى قضاء حاجتهم في “العراء”، إلى جانب الاكتظاظ الكبير داخل مراكز النزوح.

وحذرت المؤسسات الصحية الدولية في أكثر من مناسبة من انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين بسبب عدم توفر المياه اللازمة للوقاية من الأمراض.