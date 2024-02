“أسوأ سياسية في تاريخ بريطانيا”.. رئيس حكومة أسكتلندا يهاجم وزيرة الداخلية السابقة

قال رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف، إن وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا بريفرمان، هي أسوأ سياسية في تاريخ بريطانيا.

ووصف يوسف الوزيرة السابقة في تغريدة له عبر منصة إكس بأنها “تتعمد إشعال نيران التوترات العرقية والدينية، خدمة لأغراض شخصية، دون أي اعتبار للضرر الأكبر الذي يلحق بالمجتمع”.

وجاءت تغريدة يوسف ردا على تصريحات لبريفرمان قالت فيها “إن البلاد تحت سيطرة الإسلاميين المهووسين والمتطرفين واليساريين”.

Suella Braverman is the worst of politicians. An individual who deliberately stokes the fires of racial and religious tensions for self-serving purposes, with no regard to the greater societal damage she is doing.

The very definition of a scorched earth policy. Shameful. https://t.co/uqI1ufumXQ

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) February 23, 2024