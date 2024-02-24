تحت تهديد القناصة ومسيّرات الاحتلال.. محاولة سحب شهيدين أعلى سطح منزل في غزة (فيديو)

نشر المواطن حمادة عبدالهادي، من قطاع غزة على حسابه بفيس بوك، فيديو يوثق لحظة سحب جثمان الشهيدين عامر حسين ونجله مؤمن من أعلى سطح منزلهما في مدينة غزة بعد إرتقائهما برصاص قناص إسرائيلي.

وكان عبدالهادي أعلن في منشور عبر حسابه بفيس بوك يوم 31 من يناير/ كانون الثاني الماضي، استشهاد جاره عامر حسين البواب الشهير بـ”أبوأحمد” ونجله مؤمن دون ذكر تفاصيل، ليعود في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لينشر الفيديو الذي يوثق عملية سحب الجثمانين ودفنهما.

ويظهر المقطع مدى المخاطرة التي قام بها عبدالهادي لسحب الشهيدين في ظل رصد قناصة الاحتلال الإسرائيلي لأي تحرك، وكذلك التحليق المستمر للطائرات المسيرة في سماء القطاع.

واضطر عبدالهادي للزحف على بطنه على سطح منزل جاره لسحب جثماني الشهيدين حتى يتفادى رصاص قناصة الاحتلال.

وتظهر الصور دفن الشهيدين في مقبرة جماعية تحوي جثامين عشرات الشهداء وسط المنازل لعدم استطاعة الأهالي الوصول إلى المقابر، بسبب قصف الاحتلال.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت 29606 شهيدا و69737 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.