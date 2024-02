تقرير: مساعٍ إسرائيلية حثيثة لشن حرب مسعورة تمزق الضفة الغربية

أكد تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن “الانشغال بإدارة الحرب الوحشية التي تشنها حكومة (نتنياهو -سموتريتش -بن غفير) على قطاع غزة، لم يعطل مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية، فهي أبطأتها، ولكنها لم ترفعها عن جدول أعمالها”.

وكشف المكتب، في تقرير الاستيطان الصادر اليوم السبت، أن “الثنائي سموتريتش وبن غفير” ومعهما قيادات يمينية متطرفة من الليكود، يستغلون الحرب على قطاع غزة لشن حرب مسعورة وغير مسبوقة، تمزق الضفة الغربية.

وأشار إلى أنهم يسرعون في استكمال بناء ثمانية شوارع التفافية لتسهيل وتأمين حركة المستوطنين مثل الشوارع الالتفافية في حوارة والعروب وغيرهما، ويحولون حياة وحركة المواطنين إلى معاناة يومية قاسية.

وأكد التقرير أن تلك ظاهرة قديمة جديدة تعيشها البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي التوسع في إقامة الحواجز العسكرية، والبوابات على مداخلها، ومخارجها، وتغيير خطوط المواصلات بين المحافظات، لتتلاءم مع هذه الظاهرة.

وقال التقرير، إن سلطات الاحتلال أقامت 8 بوابات جديدة على مداخل مدينة نابلس، تضاف إلى 10 بوابات سابقة أصبحت تهدد حياة ومصالح المواطنين، وحركتهم من مدينة إلى أخرى في الضفة.

وأضاف أنه زيادة على ذلك تتواصل سياسة الاعتداء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في العديد من المحافظات، حيث ينصب مستوطنون كرفانات، ويقوم آخرون بمضايقة سكان المناطق في وقت تقوم سلطات الاحتلال فيه بتسليم إخطارات هدم، بزعم البناء بدون ترخيص.

أما جديد مخططات الاستعمار، فهو دفع الحكومة الإسرائيلية بمخطط لبناء نحو 3344 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ردا على عملية يوم الخميس، التي استهدفت جنودا قرب “حاجز الزعيم” العسكري شرق القدس المحتلة.

وكشف التقرير، أنه منذ أكثر من عامين من مصادقة المحكمة العليا على مشروع القطار المعلق إلى حائط البراق في البلدة القديمة من القدس، تواجه دولة الاحتلال، صعوبات في العثور على شركة دولية تتبنى المشروع.

ورغم ذلك استثمرت سلطات الاحتلال نحو 8 ملايين دولار في المشروع، وواصلت في الوقت نفسه اقتلاع أشجار زيتون قديمة، وعملية الاستيلاء على الأراضي من سكان بلدة سلوان.

ووفقا للمشروع، الذي عاد من جديد إلى الواجهة، فسوف تقام ثلاث محطات لهذا القطار المعلق. وتحاول “سلطة تطوير القدس” المضي بخطة القطار المعلق، ولو بدون التعاقد مع مستشارين في مجال المواصلات والأمن.

Forcible transfer in photos.

The recent wave of state-backed pogroms across the West Bank included the erection of seven new outposts, one of which is in the middle of the community al-Baq’a. Last week a family’s home was torched there. > pic.twitter.com/Ye50DfdNh4

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) July 13, 2023