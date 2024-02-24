تونس.. حكم جديد بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات مع تنفيذ فوري ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وفقًا لتصريح صادر عن محمد زيتونة، المتحدث الرسمي باسم المحكمة.

وقال زيتونة إنه نتيجة لتصريحات “المتهم” على وسائل التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق ضده بتهم تتعلق بـ”تدبير هجمات متعمدة لتغيير هيكل الدولة، وتحريض السكان على العنف، والقتل والنهب على الأراضي التونسية”، وفقًا للمادة 72 من قانون العقوبات الجزائية.

وسبق أن أصدرت محكمة تونسية على المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيّد، حكمًا بالحبس لمدة 4 سنوات.

وظهر المرزوقي خلال العامين الماضيين على شاشات التلفزيون وعبر مواقع التواصل وكرر دعوته إلى الإطاحة بسعيّد، واصفًا إياه بأنه “انقلابي” و”دكتاتور”.

والمرزوقي (76 عامًا) معارض بارز للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014).