حزب الله يستهدف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 الإسرائيلي في كريات شمونة (فيديو)

نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد إسرائيل دعما لغزة

نشر حزب الله (المقاومة الإسلامية) في لبنان مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.

وأظهرت اللقطات التي بثها حزب الله عبر تليغرام، لحظة التربيض والإطلاق، وتحليق الصاروخ باتجاه الهدف حتى تحقيق الإصابة.

وجاء في بيان منفصل على تليغرام، اليوم السبت، “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح اليوم تجمعًا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة”. ‏

وفي بيان آخر، قال “نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس الجمعة”، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي:

الساعة 9:30 استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في مستوطنة كريات شمونة ‏بمسيرتين انقضاضيتين أصابتا هدفهما بدقة، كردٍّ على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا.

الساعة 16:20 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

الساعة 16:30 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

القطاع الغربي:

الساعة 16:00 استهداف موقع المالكية بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة.

الساعة 17:50 استهداف موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

وتشهد الحدود الفلسطينية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.