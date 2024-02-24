شاهد: كاميرا مراقبة توثق لحظة استهداف أمريكي لقيادي في كتائب حزب الله العراقية

أظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرا مراقبة في العاصمة العراقية بغداد، سيارة القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي فور استهدافها بصاروخ أمريكي.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نُشر أمس السيارة التي كانت تُقل الساعدي وهي تمر بسرعة كبيرة، تاركة خلفها ذيلًا من النيران المشتعلة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في السابع من فبراير/شباط الجاري، تنفيذها ضربة عسكرية أسفرت عن مقتل قيادي كبير بكتائب “حزب الله” في العراق، في إطار رد واشنطن على الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في المنطقة.

وأظهر مقطع سابق، جرى تداوله فور الإعلان عن مقتله، السيارة وهي تحترق.

وجاءت الضربة عقب أسبوع تقريبًا من مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود مع سوريا والعراق.

وأعلنت واشنطن تعرُّض قواتها في سوريا والعراق لعشرات الهجمات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.