شاهد: لحظة استهداف البحرية الإسرائيلية لقارب صيد فلسطيني قبالة شاطئ خان يونس

استهدفت بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مركب صيد فلسطينيا قبالة شاطئ مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن “زورقا حربيا” إسرائيليا أطلق النار بشكل كثيف باتجاه قارب صيد فلسطيني، في حين حاول الصياد تفادي إطلاق النار والتجديف بشكل سريع بقاربه خارج البحر.

كما واصلت قوات الاحتلال إطلاق النار، وأصابت القارب بأضرار بالغة قبل أن ينجح الصياد في العودة إلى الشاطئ بصعوبة شديدة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نجح صيادون في صيد أسماك بشكل محدود من بحر غزة، لتوفير الغذاء لعائلاتهم ولسكان القطاع الذين يواجهون نقصا كبيرا في الغذاء نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 5 أشهر.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتشل فلسطينيون جثتي صيادَين استشهدا بقصف إسرائيلي استهدف قاربا كانا على متنه برفقة اثنين آخرين خلال عملهم في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.

وحتى السبت، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة 29 ألفا و606 شهداء و69 ألفا و737 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.