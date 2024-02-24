صحفية بريطانية تسخر على الهواء من نانسي بيلوسي وتستنكر خطابها (شاهد)

سخرت صحفية بريطانية من حديث رئيسة الكونغرس السابقة نانسي بيلوسي عن أطفال أوكرانيا والتذكير بأزمتهم خلال أحدث ظهور تلفزيوني لها، واستنكرت الصحفية “مريام فرنسوا” إغفال “بيلوسي” الحديث عن الجرائم بحق أطفال غزة، متسائلة “هل يجب علينا أن نتذكر أطفال أوكرانيا ونتناسى مقتل قرابة 13 ألف طفل في الحرب على قطاع غزة”.

جاء ذلك خلال لقاء للصحفية “مريان” على الهواء مباشرة خلال برنامج على قناة سكاي نيوز البريطانية.

تهجير ممنهج

تعليقا على قول وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تهجير الفسطينيين عبر حدود رفح إلى مصر “خط أحمر”، أشارت “مريان” إلى أن مسألة التهجير ليست مجرد وجهة نظر، بل يمكن أن يحدث بعدما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا بالهجوم على رفح إذا لم تتم إعادة الأسرى المحتجزين لدى “حماس” بحلول شهر رمضان.

وأشارت إلى أن ذلك التهديد جاء رغم وجود اتفاق في القاهرة بوساطة قطرية وغربية ونقضته إسرائيل، لصفقة عرضتها حماس، يتم بمقتضاها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وعددهم 6000 أسير بينهم أطفال ونساء من الضفة وغزة.

الصحفية “مريام” لفتت كذلك إلى بشاعة تقرير الأمم المتحدة الأخير والذي سلط الضوء على جرائم الاعتداء الجنسي بحق الأسيرات الفلسطينيات في محبسهن وكذلك إساءة معاملة الأطفال أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم.

وناشدت الصحفية البريطانية ضرورة أن تكون الأولوية لإتمام صفقة شاملة للأسرى ولكنها قالت “المشكلة تكمن في أنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل، لدى إسرائيل حاليا حكومة متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو ويدعمه وزراء متطرفون، ولن يكون بمقدور نتنياهو التخلي عن سياسته الحالية لأنه إذا فعل ذلك فسوف يخسر منصبه وينتهي به الأمر في السجن”.