غزة.. أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ140 للحرب (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، و”كتائب المجاهدين” الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، الجمعة، عن عدة عمليات عسكرية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت استهداف جنود وآليات إسرائيلية، وإيقاع قوة هندسة إسرائيلية في “كمين محكم”.

جاء ذلك عبر منشورات منفصلة متتالية، نشرتها فصائل المقاومة الفلسطينية عبر منصاتها الرسمية على منصة “تلغرام”.

كتائب القسام

قالت “القسام” إن مقاتليها “استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال داخل أحد المنازل جنوب حي الزيتون، بمدينة غزة، بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت في منشور آخر، أن “مقاتليها استهدفوا دبابة صهيونية من نوع ميركافا، بقذيفة الياسين 105 جنوب غرب حي الزيتون في مدينة غزة”.

ونشرت “القسام” مقاطع لخوضها “اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، تخللها دك تجمعاتهم بقذائف الهاون، وتفجير آليات بقذائف الياسين 105، وعبوات شواظ”. وذلك بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

سرايا القدس

ذكرت “السرايا” في منشور على منصة تلغرام، أن مقاتليها “فجروا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة العمل الفدائي، في حي الأمل، غرب مدينة خانيونس (جنوبي قطاع غزة)”.

وأعلنت في منشور آخر، أن مقاتليها استهدفوا “دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة التاندوم، وأجهزوا على عدد من الجنود بداخلها من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة، شرق مدينة خانيونس”.

وأكدت أن مقاتليها أوقعوا “دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا في كمين هندسي محكم على شارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزة”.

كما قصفت السرايا “تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون شرق المحافظة الوسطى”.

وأشارت إلى أن مقاتليها قصفوا “مواضع تجمع آليات وجنود العدو الصهيوني محيط (دولة وشارع 8) جنوب غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60”.

وأعلنت السرايا: “استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RBG) قرب مفترق دولة جنوب غزة” وذلك بعد استهداف “آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في منطقة المعسكر غرب خانيونس”.

كما أكدت أنها قصفت “تحشدات العدو بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وشددت “سرايا القدس” على أن مقاتليها أكدوا “إيقاعهم قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال كمين بالأسلحة الرشاشة والمضادة للأفراد في محور التقدم وسط خانيونس، بعد عودتهم من مناطق الاشتباك.

وكشفت “سرايا القدس” أن مقاتليها “أوقعوا قوة هندسة صهيونية، وجرافة من نوع D9، في كمين هندسي محكم، فجروا خلاله عددا من العبوات البرميلية من نوع ثاقب، شديدة الانفجار، في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس”.

كتائب المجاهدين

قالت “كتائب المجاهدين” في منشور لها عبر حسابها على منصة “تلغرام” إن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع “سرايا القدس” من قنص “عدد من جنود العدو الصهيوني المتمركزين على آلياتهم محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب مدينة خانيونس”.

ونشرت الكتائب مشاهد من استهداف مقاتليها لمبنى “تحصنت به قوة صهيونية في حي الزيتون بصاروخ سعير” وفق المصدر ذاته.

وأكدت “الكتائب” في منشور آخر أن “مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم في مدينة خانيونس وحققوا إصابات مباشرة”.