فيديو من مسيّرة إسرائيلية يُظهر استهداف مدنيين وتعرية أسرى وانتشار الجثث في شوارع غزة (شاهد)

بثت قناة الجزيرة، السبت، صورا مأخوذة من كاميرا طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تُظهر عمليات التفجير واستهداف المدنيين وتعرية الأسرى في قطاع غزة.

وتُظهر الصور عملية تفجير وتدمير أبنية في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

ووثقت الصور عملية استهداف لأحد المدنيين، كما أظهرت انتشار جثث في أحد الشوارع بعد تعرضهم للاستهداف.

ومن بين الأهداف التي أظهرتها الصور عملية استهداف “حمار” كان يجر عربة.

كما أظهرت الصور اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمال غزة، واعتقال أطباء ونازحين بالمستشفى وتجريدهم من ملابسهم.

وتعرّض مستشفى العودة للقصف والحصار من قِبل قوات الاحتلال لأيام عدة، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل اقتحامه.

وبعد الاقتحام احتجز جنود الاحتلال الفريق الطبي للمستشفى بمن فيهم مديره أحمد مهنا، ونازحين كانوا يقيمون في المستشفى، وقاموا بتعريتهم.