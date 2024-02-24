قيادي في حماس يكشف رد عشائر غزة على محاولات اتصال نتنياهو بهم (فيديو)
أسامة حمدان: نتنياهو يقدم أفكارًا يدرك تمامًا أنها لن تنجح
كشف أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن اتصال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببعض العشائر والعائلات في قطاع غزة بهدف تشكيل إدارات جزئية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة “بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتنياهو يقدم أفكارًا يدرك تمامًا أنها لن تنجح، هو أعلن منذ اليوم الأول أنه يريد تشكيل إدارة في قطاع غزة مدنية تتبع للكيان الصهيوني لم ينجح في ذلك”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
بالأرقام.. مرصد يوثق ارتفاعا ملحوظا لجرائم الاحتلال منذ قرار محكمة العدل
منظمة إسرائيلية تكشف عن “كارثة” قام بها جيش الاحتلال داخل أراضي غزة
مقتل ضابط إسرائيلي من لواء “جفعاتي” في معارك شمالي غزة
وأضاف حمدان “حاول أن يتصل ببعض العائلات والعشائر لتشكيل إدارات جزئية لم ينجح في ذلك، رفض الجميع التجاوب معه”، وتابع “حاولت الإدارة الأمريكية أن تدعم جهوده بالدعوة لعقد لقاء يضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية لبحث اليوم التالي في غزة، أيضًا اعتذر الجميع عن ذلك وفشلت الإدارة الأمريكية في إجراء هذا الترتيب”.
وأضاف “اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة، ولكن هذه الورقة لن يكون لها أي واقع أو أي انعكاس عملي، لأن واقع غزة وواقع الفلسطينيين يقرره الفلسطينيون أنفسهم”.
أبرز ما ورد في كلمة حمدان:
- بايدن وإدارته يتحملون مع حكومة الاحتلال ما يحدث من جرائم في غزة.
- حرب التجويع تتواصل في شمال قطاع غزة ضد أكثر من 700 ألف فلسطيني هناك.
- حرب التجويع ضد سكان غزة صدرت بقرار واضح من نتنياهو ووزير دفاعه.
- فوجئنا بقرار برنامج الغذاء العالمي تعليق تسليم المساعدات في شمال غزة.
- ندعو برنامج الغذاء العالمي والأونروا إلى عدم الخضوع لإجراءات الاحتلال وقراراته.
- ندعو أشقاءنا في الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة وإغاثة شعبنا هناك.
- ندعو أشقاءنا على المستويين الرسمي والشعبي في الدول التي تمر بها شحنات تجارية لإسرائيل إلى وقفها.
- لن تكون للاحتلال سيطرة أو سيادة على المسجد الأقصى مهما كانت مخططاته.
- مساس الاحتلال بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمرّ دون محاسبة مهما كانت التضحيات.
- حكومة نتنياهو ما زالت تتبنى موقفا متعنتا من المطالب التي تقدمت بها حماس والمقاومة الفلسطينية.
- تعاملنا بروح إيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان على غزة ورفع الحصار.
- نتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف لتعطيل التوصل لاتفاق.
- أهداف نتنياهو الشخصية تصطدم مع كل المبادرات المطروحة.
- هدف الاحتلال باستعادة أسراه بالقوة لن يتحقق في أي مرحلة والقسام ستواصل التصدي للعدوان.
- ندعو لتحقيق دولي مستقل وسريع بشأن التقرير الأممي عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيات.
- استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الثالثة يؤكد شراكة الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة بغزة.
- الطائرات الأمريكية تحلق في سماء غزة على مدار الساعة وترسل معلومات مباشرة لجيش الاحتلال.
- حرب التجويع والمجازر في غزة لم تكن لتستمر لولا دعم الإدارة الأمريكية.
- متمسكون بمطالبنا وموقفنا على الأرض والميدان يدعم هذه المطالب.
- الوسطاء ما زالوا يواصلون مساعيهم للتوصل إلى صفقة جديدة ونحن متمسكون بمطالبنا.
- نتنياهو يقدم أفكارا عن غزة وهو يدرك تماما أنها لن تنجح.