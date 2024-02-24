قيادي في حماس يكشف رد عشائر غزة على محاولات اتصال نتنياهو بهم (فيديو)

كشف أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن اتصال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببعض العشائر والعائلات في قطاع غزة بهدف تشكيل إدارات جزئية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة “بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتنياهو يقدم أفكارًا يدرك تمامًا أنها لن تنجح، هو أعلن منذ اليوم الأول أنه يريد تشكيل إدارة في قطاع غزة مدنية تتبع للكيان الصهيوني لم ينجح في ذلك”.

وأضاف حمدان “حاول أن يتصل ببعض العائلات والعشائر لتشكيل إدارات جزئية لم ينجح في ذلك، رفض الجميع التجاوب معه”، وتابع “حاولت الإدارة الأمريكية أن تدعم جهوده بالدعوة لعقد لقاء يضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية لبحث اليوم التالي في غزة، أيضًا اعتذر الجميع عن ذلك وفشلت الإدارة الأمريكية في إجراء هذا الترتيب”.

وأضاف “اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة، ولكن هذه الورقة لن يكون لها أي واقع أو أي انعكاس عملي، لأن واقع غزة وواقع الفلسطينيين يقرره الفلسطينيون أنفسهم”.

أبرز ما ورد في كلمة حمدان: