مقتل ضابط إسرائيلي من لواء “جفعاتي” في معارك شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط جديد في صفوفه خلال معارك شمالي قطاع غزة، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع في شهرها الخامس، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وأعلن الجيش في بيان “مقتل الضابط برتبة رائد إيال شومينوف (24 عاما) من منطقة كرميئيل، وهو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424) لواء جفعاتي، في معركة شمالي قطاع غزة”.

ولم يكشف جيش الاحتلال أي معلومات إضافية بشأن تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الضابط شومينوف.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: مـقـ ـتــل قائد سرية بلواء جفعاتي في المعارك شمالي غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/7VBxEQ7x2V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن مقاتليها قنصوا ضابطا إسرائيليا واستهدفوا ناقلة جند بمدينة غزة.

وقالت القسام، في منشور على تلغرام إن: “مقاتليها تمكنوا من قنص ضابط صهيوني ببندقية الغول القسامية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة” دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت صورة عبر تلغرام، كتبت عليها: 57 مهمة نفذها سلاح النقص، منها 34 ببندقية الغول القسامية.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 577، بينهم 238 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

و”جفعاتي” هو لواء مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاغاناه، ثم أصبح جزءا من جيش الاحتلال.

ويترأس اللواء قائد برتبة مقدم، ويُعَد أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، ويتمركز حول قطاع غزة. شارك في الاجتياحات البرية للقطاع عامي 2008 و2009 وعام 2014 وكذلك عام 2023.