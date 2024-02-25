أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية في اليوم الـ141 للحرب على غزة (فيديو)

قالت فصائل مقاومة فلسطينية، يوم السبت، إنها قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة باستخدام الصواريخ القصيرة المدى، وذلك في اليوم الـ141 للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.

سرايا القدس

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها حشود قوات الاحتلال في محاور التقدم جنوب مدينة غزة.

كما أعلنت سرايا القدس في بيانات منفصلة عن التالي:

تنفيذ عملية مركبة بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، تم خلالها استهداف جرافة بعبوة صدامية من نوع “برق”، ودبابة ميركافا بقذيفة “تاندوم” ثم اقتحام الدبابة والإجهاز على أفرادها من مسافة صفر.

تنفيذ استحكام مدفعي بقذائف الهاون “بالتزامن” على تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، تم قصف تجمعات للآليات والجنود واستهداف آليتين عسكريتين بقذيفتي “آر بي جي”.

كتائب المجاهدين

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد من استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى.

وأظهرت المشاهد عملية إطلاق الصواريخ ثم تصاعد الدخان من مكان الاستهداف.

كما أعلنت كتائب المجاهدين قنص 6 جنود، يوم الجمعة، كانوا يعتلون آلياتهم في محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب خان يونس، في عملية مشتركة مع سرايا القدس.

وقالت كتائب المجاهدين إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته “بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم في حي الزيتون بمدينة غزة”.

وقال أبو بلال الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين، في بيان عبر تلغرام، إنه سيتم نشر توثيق للعملية.

وذكر أبو بلال أن مقاتلي الكتائب نفذوا 17 مهمة عسكرية في آخر 96 ساعة، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 20 جنديا من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأضاف أبو بلال أن العمليات “تنوعت بين عمليات القنص والقصف بالصواريخ والهاون واستهداف الطائرات الحربية للعدو الصهيوني وقواته المتحصنة في الآليات والمباني”.

كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قنص ضابط باستخدام بندقية “الغول” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة “تاندوم” جنوب حي الزيتون أيضا.

وقالت كتائب القسام إنها دمرت ناقلة جند بعبوة “شواظ” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، مما أوقع طاقمها بين قتيل وجريح، واستدعى هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

كتائب شهداء الأقصى

أعلنت كتائب الأقصى خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محاور القتال في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الأقصى عن التالي:

خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة وقذائف “آر بي جي” في محور حي الأمل بمدينة خان يونس، وجنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة.

قصف تجمعات لجنود الاحتلال في محور التقدم “نتساريم” شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع 107.

في محور التقدم جنوب حي الزيتون، الاشتباك مع قوة للاحتلال تحصنت في أحد المنازل، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف القوة، وتم اغتنام جزء من المعدات العسكرية للجنود ومقتنياتهم الشخصية.

استهداف جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “آر بي جي” في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

قصفنا حشودا لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة.

تفجير آلية عسكرية بعبوة “عاصف” بحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف حشود لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون في محاور القتال بمدينة خان يونس.

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محور تقدم حي الزيتون.