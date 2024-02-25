أكسيوس: تقدم ملموس بمحادثات الأسرى في باريس بعد مقترح أمريكي جديد وهذه أبرز بنوده

نص المقترح الأمريكي على موافقة إسرائيل على يوم واحد من وقف إطلاق النار لكل أسير يُطلَق سراحه

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بإحراز تقدم ملموس في محادثات التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، التي جرت في باريس بعد أن قدّمت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا.

ونقل الموقع، في تقرير نُشر السبت، عن مصادر قريبة من المحادثات أن الإطار الأمريكي المقترح ينص على أن تقوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإطلاق سراح نحو 40 أسيرًا محتجزًا في غزة من بينهم نساء مدنيات ومجندات ورجال تزيد أعمارهم على 50 عامًا وإسرائيليون في وضع صحي صعب، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، مع السماح لبعض النازحين الفلسطينيين بالبدء في العودة إلى شمالي قطاع غزة.

وحسب الموقع، فإن الإطار المقترح اشترط أن يكون عدد الأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهن مقابل كل مجندة إسرائيلية أعلى من عدد الأسيرات المفرج عنهن خلال المرحلة الأولى من الصفقة. ومن بين الفلسطينيين المفرج عنهم أيضًا سجناء مدانون بقتل إسرائيليين يقضون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة.

“يوم مقابل كل أسير”

كما نص المقترح الأمريكي على موافقة إسرائيل على يوم واحد من وقف إطلاق النار لكل أسير يُطلَق سراحه، وهذا يعني أنه إذا أطلقت حماس سراح العدد المقترح من الأسرى (35 إلى 40) فسيكون هناك نحو 6 أسابيع من توقف القتال.

وتضمّن المقترح الأمريكي أيضًا عودة أولية ومحدودة للمواطنين الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ستبدأ أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة ضمن شروط ستُحدَّد خلال المفاوضات التفصيلية.

ونص المقترح الأمريكي على زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة.

وأوضح الموقع أن المقترح الأمريكي الجديد لم يذكر سوى المبادئ العامة للمراحل التالية من الصفقة التي تركز على تأمين إطلاق سراح الجنود وتبادل الجثث.

ونقل الموقع عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى قد صرح، الجمعة، بأنه “تم إحراز بعض التقدم في محادثات الأسرى في باريس، وهناك المزيد من الطرق للتوصل إلى اتفاق”.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير “ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق لكن حماس تنازلت عن بعض مطالبها”، حسب قوله.