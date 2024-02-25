أمريكا وبريطانيا توجهان ضربات مكثفة جديدة ضد 18 هدفا في اليمن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، شن الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، في خبر عاجل، أن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني شنت سلسلة غارات على صنعاء.

ولم توضح القناة أي تفاصيل بشأن أهداف هذه الغارات، لكها نقلت في وقت لاحق عن مصدر عسكري بجماعة الحوثي لم تسمّه قوله إن “تجدد غارات العدوان الأمريكي البريطاني محاولة يائسة لمنع اليمن من عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وذكر بيان أمريكي بريطاني مشترك أن قوات أمريكية وبريطانية نفذت ضربات على 18 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات العسكرية ضد الجماعة.

وأضاف البيان أن الضربات غطت 8 مواقع باليمن، وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات وطائرة هليكوبتر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عقب الغارات أن “الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم”.

وأضاف “سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى”.