اعتقالات خلال مظاهرة وسط تل أبيب طالبت بانتخابات مبكرة والإفراج عن الأسرى (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، 21 شخصًا خلال قمعها مظاهرة في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، طالبت بإبرام صفقة مع حركة “حماس”، مقابل الإفراج عن الأسرى في غزة وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

واعتبرت الشرطة المظاهرة غير قانونية، وقالت في بيان، إنّها اعتقلت 21 شخصًا بتهمة إثارة الشغب.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن المئات تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، ضد حكومة نتنياهو، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الشرطة قمعت المظاهرة في شارع كابلان، واستخدمت وسائل التفريق المختلفة، دون توضيحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرة خرجت للمطالبة بإبرام صفقة تؤدي للإفراج عن الأسرى المحتجزين، وإقالة حكومة نتنياهو.

والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى في غزة، تصعيد ما وصفوها بـالإجراءات النضالية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أبنائهم.

ويتظاهر أهالي الأسرى بوتيرة شبه يومية، لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.