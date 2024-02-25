الأردن ينفي مرور “جسر بري” عبر أراضيه إلى إسرائيل

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، مرور جسر بري عبر أراضي المملكة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة “لن تقف صامتة إزاء اختلاق القصص” ضد البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الخصاونة خلال كلمة له في افتتاح جلسات “الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة” في العاصمة عمان: “وصمة عار على من يشكك بموقفنا الرسمي والشعبي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة”.

وأضاف: “لا نقبل المزاودة على موقفنا تجاه الحرب على غزة”.

وتابع: “لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن، ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع ونظام النقل في البلاد لم يتغير منذ أكثر من 25 عامًا”.

وأشار الخصاونة إلى أن “قصص من وحي الخيال تتحدث عن وجود جسر بري.. ترتيبات النقل من الأردن وعبره لم تتغير منذ 25 عامًا”.

ومضى قائلًا: “لست بصدد تفصيل موقفنا السياسي مما يحدث من عدوان إسرائيلي غاشم على أهلنا في قطاع غزة، أو ما قمنا ونقوم به لدعم صمودهم والتخفيف عنهم، فموقفنا واضح وثابت، وحراكنا السياسي الدبلوماسي مستمر”.

#عاجل|| رئيس الوزراء: الموقف الأردني الرسمي والشعبي واضح إزاء الإجرام الحاصل في #غزة و #الضفة_الغربية والإجراءات الأحادية الإسرائيلية المخالفة للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، والدعم الأردني لن يتوقف#بترا #الأردن #العدوان_على_غزة pic.twitter.com/3ASnm3Kvv3 — Jordan News Agency (@Petranews) February 25, 2024

وأكد الخصاونة أن موقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يحتاج إلى توضيح، “لأن النهار لا يحتاج إلى دليل”.

وشدد على أنه “لا توجد دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينية مثلما قدّم الأردن الذي يقود جهودًا سياسية ودبلوماسية حثيثة لوقف العدوان الغاشم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام”.

كما أكد أنه “لا يوجد دولة في العالم ساهم رأس الدولة فيها شخصيًا بجهد إنزال مساعدات إنسانية وطبية لأهلنا وكوادرنا الطبية العاملة هناك من فوق منطقة تشهد عمليات حربية شرسة وما ترتب على هذا الأمر من مخاطر”.

وأضاف الخصاونة: “لا توجد دولة أدامت جسرًا من التواصل والدعم الإنساني عبر المساعدات الإنسانية المستمرة عبر الشاحنات وطائرات سلاح الجو الملكي الأردني وأمدت قطاع المستشفيات الأردنية في غزة وغيرها بشريان الحياة والمساعدات الإنسانية أكثر من الأردن”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفى الأردن ما أسماها “ادعاءات” تتعلق بمرور جسر بري عبر المملكة، لنقل البضائع إلى إسرائيل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي الشيخ حسين (نهر الأردن من جهة إسرائيل)، وجسر الملك حسين (ألنبي من جهة إسرائيل)، ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.