انتشال جثامين شهداء استهدفتهم دبابات الاحتلال شرق خان يونس في غزة (فيديو)

انتشل الأهالي، اليوم الأحد، جثامين 8 شهداء من منطقة السطر الغربي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأظهر “فيديو” حصلت عليه “الجزيرة مباشر” عملية نقل الجثامين على إحدى “عربات النقل” ونقلهم بعضهم إلى مستشفى يوسف النجار.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون في قصف متواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على أحياء مدينة غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشمالية في قطاع غزة، وأصيب عشرات المواطنين بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال الأهالي في شارع المستوصف بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما هز انفجار ضخم منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة.

واستشهد أكثر من 10 مواطنين، وأصيب أكثر من 50، جراء قصف قوات الاحتلال منازل المواطنين على أحياء مدينة غزة، خاصة الزيتون والصبرة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مواطنين كانوا يحاولون الوصول إلى مزروعات شمال بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفًا مكثفًا على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، كما استشهد مواطن بقصف استهدف مواطنين في بلدة القرارة شمال خان يونس.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأحد “29 ألفًا و692 شهيدًا و69 ألفًا و879 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب سلطات القطاع.