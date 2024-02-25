الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط وسفن حربية أمريكية (فيديو)

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع إنهم استهدفوا سفينة نفط أمريكية في خليج عدن، وعدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وأضاف، في كلمة بثها التلفزيون في ساعة مبكرة الأحد، أن “القوات المسلحة اليمنية” استهدفت الناقلة بعدد من الصواريخ البحرية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا شرقي ميناء جيبوتي وإن السلطات تحقق حاليا في البلاغ.

وأفاد بيان جماعة الحوثي أن “القوات البحرية للحوثيين نفذت عمليةً عسكرية نوعية استهدفت من خلالِها سفينةَ نفطية (TORM THOR) الأمريكيةَ في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة”.

وأضاف أن سلاح الجو المسير (للحوثيين) قام باستهدافِ عددٍ (لم يذكره) من السفنِ الأمريكيةِ الحربيةِ في البحرِ الأحمرِ، بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، من دون تفاصيل بشأن نتيجة هذه الهجمات.

وأكد البيان أن قوات الحوثي “ستواجهُ التصعيدَ الأمريكيَّ البريطانيَّ بالمزيدِ منَ العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ دفاعاً عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا”.

وأشار إلى أن هذه العمليات “تأتي انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا”.

ومساء السبت، نفّذت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وجاء في البيان أن “الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع في اليمن مرتبطة بمنشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين صواريخ، وأنظمة جوية مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومروحيات”.

وحمل البيان توقيع أستراليا والبحرين والدنمارك وكندا وهولندا ونيوزيلندا التي قدمت “دعما” غير محدد للسلسلة الجديدة من الضربات، وهي الثانية هذا الشهر والرابعة منذ أن بدأت جماعة الحوثي سلسلة هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن سفينة “يو إس إس ميسون” أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن تم إطلاقه من مناطق سيطرة الحوثيين نحو خليج عدن.

وأضافت أنه من المحتمل أن الصاروخ كان يستهدف السفينة (أم ڤي ثورم ذرو) وهي ناقلة نفط أمريكية وترفع العلم الأمريكي.