تحت الأنقاض.. فلسطينية تستغيث لإنقاذ أطفالها بعد قصف جيش الاحتلال لمنزلهم (فيديو)

“بسرعة.. ولادي ماتوا”، بهذه الكلمات المتقطعة، وجّهت أم فلسطينية مكلومة نداء استغاثة عبر الهاتف المحمول، من تحت الأنقاض إلى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة بإنقاذ أطفالها وعائلتها بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في منطقة الصبرة بمدينة غزة.

وخلال اتصالها بعد منتصف ليلة السبت الماضي، ناشدت الفلسطينية كالي، بكلمات مثقلة بالحزن والألم، جهاز الدفاع المدني، حيث قالت: “بسرعة، أمانة.. ولادي ماتوا”.

لم يكن يهم السيدة الفلسطينية التي يحيطها الخطر من الجهات جميعها سوى الاستغاثة من تحت الأنقاض لإنقاذ أطفالها.

وكان الطيران الحربي لجيش الاحتلال قد قصف منزل عائلة “كالي”، ما أسفر عن استشهاد 3 أفراد وإصابة العشرات من العائلة والمنازل المجاورة لعائلة “كالي”.

طاقم الدفاع المدني في غزة لم يتوان في الاستجابة لندائها، وتحركوا سريعًا نحو المنزل المنكوب، بهدف إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر البشرية، بحسب “فيديو” نشره الجهاز.

واستعانت طواقم الإنقاذ بالموارد المتاحة في عملية إجلاء العائلة المحاصرة والمواطنين الذين تعرضوا للإصابات والقتل جراء القصف.

وبحذر شديد، تعاملت الطواقم الطبية والدفاع المدني لإنقاذهم، مع التركيز على عدم حدوث أي انهيار يسبب مزيدًا من الأذى للعائلة المتضررة، حيث تمكنوا من إنقاذ أفراد من العائلة، بما في ذلك أطفال كانوا تحت أنقاض المنزل المدمر.

وجراء القصف الإسرائيلي، تحول منزل العائلة مع ما فيه من ذكريات إلى كومة من الركام، اختلط بدماء القتلى والجرحى.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأحد “29 ألفًا و692 شهيدًا و69 ألفًا و879 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب سلطات القطاع.