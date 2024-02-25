ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية في كارولينا الجنوبية ويكتسح هيلي بمسقط رأسها

حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فوزًا مريحًا على نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية.

وبذلك واصل ترمب سلسلة انتصاراته، واقترب من نيل الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، والتنافس مجددًا أمام الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

وكان ترمب هو المرشح بقوة للفوز رغم قائمة التهم الجنائية الموجهة إليه، والوضع الذي تحظى به هيلي كونها مواطنة من الولاية وسبق لها الفوز بمنصب الحاكم لولايتين.

وسيعزز ذلك الفوز الكبير دعوات حلفاء ترمب التي تطالب بانسحاب هيلي، آخر منافسي ترمب المتبقين، من السباق الانتخابي.

لكن هيلي، التي يبدو أن أداءها فاق التوقعات بناءً على استطلاعات الرأي، تصر مجددًا على مواصلة حملتها على الأقل حتى يوم الثلاثاء الكبير في الخامس من مارس/آذار، عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية ومنطقة أمريكية.

وقال مركز إديسون البحثي إن ترمب يتقدم بنسبة 59.9% مقابل 39.4% لمنافسته بفارق 20.5 نقطة مئوية، وذلك بعد فرز نحو 92% من الأصوات. وكانت استطلاعات الرأي على مستوى الولاية قبل الانتخابات قد أعطت ترمب تقدمًا بمتوسط 27.6 نقطة مئوية.

نسبة ليست صغيرة

وقالت هيلي “نسبة 40% ليست صغيرة” في إشارة إلى ما حصلت عليه تقريبًا من الأصوات. وأضافت “هناك أعداد كبيرة من الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تقول إنها ترغب في وجود بديل”.

وكان ترمب قد هيمن على جميع المنافسات الـ5 التي جرت حتى الآن في ولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا وفي جزر العذراء الأمريكية، والآن في الولاية التي تنتمي إليها هيلي، مما لا يترك لها أي مجال تقريبًا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وألقى ترمب خطاب فوزه في كولومبيا عاصمة الولاية بعد دقائق فقط من إغلاق صناديق الاقتراع، ولم يذكر اسم هيلي مطلقًا خلال الخطاب. وقال “لم يسبق لي أن رأيت الحزب الجمهوري موحدًا إلى هذا الحد كما هو الآن”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت هيلي هجماتها بشكل ملحوظ على ترمب، وشككت في ذكائه، وحذرت الناخبين بأنه سيخسر الانتخابات العامة أمام بايدن.

ومن المقرر أن تبدأ أول محاكمة جنائية لترمب في 25 مارس بمدينة نيويورك، ويواجه في هذه القضية اتهامًا بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفعات مالية قدّمها إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

ويواجه أيضًا 3 مجموعات أخرى من التهم، منها لائحة اتهام اتحادية بالتآمر لمحاولة قلب نتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن بالرئاسة عام 2020.