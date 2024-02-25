سياسة|قطاع غزة

جمهور الجزيرة مباشر يعلق على فيديو شاب فلسطيني يحمل أشلاء أخاه على ظهره (شاهد)

مدة الفيديو 05 minutes 26 seconds
محمد نصرالله
25/2/2024

أدان مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر استهداف قوات الاحتلال شابًا داخل سيارته في شارع الرشيد بمدينة غزة بعد انتشار مقاطع مصورة لأخ الشهيد الذي عثر على أشلاء من جثمانه فوضعها في صرة ونقلها لدفنها.

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وأكد مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتخريب وتجويع يفوق ما يستطيع أي أحد تحمله.

وأشار الجمهور إلى أن استهداف المدنيين العزل ليس بالأمر الجديد على الاحتلال الذي يقوم بذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

كما ندد المشاركون بعدم تحرك المجتمع الدولي لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر