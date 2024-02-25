جمهور الجزيرة مباشر يعلق على فيديو شاب فلسطيني يحمل أشلاء أخاه على ظهره (شاهد)

أدان مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر استهداف قوات الاحتلال شابًا داخل سيارته في شارع الرشيد بمدينة غزة بعد انتشار مقاطع مصورة لأخ الشهيد الذي عثر على أشلاء من جثمانه فوضعها في صرة ونقلها لدفنها.

مشهد مؤثر لشاب يحمل على ظهره صرة فيها جـ .ـثـ ـمــان أخيه الذي اسـ ــتــشـ ــهد في استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر | #فلسطین pic.twitter.com/2Gs46LlBsx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2024

وأكد مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتخريب وتجويع يفوق ما يستطيع أي أحد تحمله.

وأشار الجمهور إلى أن استهداف المدنيين العزل ليس بالأمر الجديد على الاحتلال الذي يقوم بذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

كما ندد المشاركون بعدم تحرك المجتمع الدولي لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.