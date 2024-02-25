سياسة|قطاع غزة

جمهور الجزيرة مباشر يعلق على فيديو شاب فلسطيني يحمل أشلاء أخيه على ظهره (شاهد)

مدة الفيديو 05 minutes 26 seconds
25/2/2024-|آخر تحديث: 25/2/202401:11 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدان مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر استهداف قوات الاحتلال شابًّا داخل سيارته في شارع الرشيد بمدينة غزة، بعد انتشار مقاطع مصورة لشقيق الشهيد الذي عثر على أشلائه فوضعها في صرة ونقلها لدفنها.

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وأكد مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتخريب وتجويع يفوق ما يستطيع أي أحد تحمُّله.

وأشار الجمهور إلى أن استهداف المدنيين العزل ليس أمرًا جديدًا على الاحتلال الذي يقوم بذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

كما ندد المشاركون بعدم تحرك المجتمع الدولي لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر