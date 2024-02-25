“دخل مرحلة الأزمة”.. انخفاض كبير في عدد السياح المتجهين إلى إسرائيل

أشارت أرقام رسمية صادرة من مؤسسات معنية بقطاع السياحة، إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أدت إلى تراجع ملحوظ في عدد السياح الذين يزورون إسرائيل.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، انخفض عدد السياح المتجهين إلى إسرائيل بنسبة 77% في يناير/كانون الثاني 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليظل بحدود 58 ألفًا و600 سائح.

وحسب البيانات نفسها، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا إسرائيل في يناير العام الماضي، 257 ألفًا و400 سائح.

وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي إلى أن عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل، الذي كان 304 آلاف و100 في سبتمبر/أيلول العام الماضي، انخفض إلى 89 ألفًا و700 في أكتوبر/تشرين الأول التالي له، وإلى 38 ألفًا و300 في نوفمبر/تشرين الثاني.

من جانبها، أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن قطاع السياحة الإسرائيلي “دخل مرحلة الأزمة” بالتوازي مع بدء الهجمات على قطاع غزة.

وأضافت المنظمة أن حصة قطاع السياحة في اقتصاد البلاد كانت بحدود 1.1% عام 2021، وأنها تراجعت بشكل ملحوظ مع بدء الهجمات على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العديد من شركات الطيران العالمية علّقت رحلاتها إلى إسرائيل عقب الهجمات على غزة، وأن بعض هذه الشركات لم تستأنف رحلاتها حتى اللحظة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.