شاهد: إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان تجاه “كريات شمونة” شمالي إسرائيل

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، صواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة شمالي إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إن عددا من الصواريخ رُصدت في منطقة كريات شمونة، حيث اعترضت القبة الحديدية عددًا منها، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، دون أن تؤدي إلى سقوط قتلى.

ونشرت القناة مقطعا مصورا يُظهر عددا من الصواريخ التي تم رصدها.

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله استهداف ثكنة عسكرية وقيادة ‏كتيبة إسرائيليتين قرب الحدود مع لبنان، بصواريخ كاتيوشا وبركان، وذلك ردا على قصف إسرائيلي استهدف منازل في بلدتين جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه استهدفوا ثكنة زرعيت ‏بصاروخ بركان، وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي بيان آخر، أشار الحزب الى أن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل، التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 الإسرائيلي بصواريخ كاتيوشا‏.

ولفت في البيانين إلى أن هجومه جاء ردا على ‌‏”اعتداءات العدو” على القرى والمنازل المدنية في بلدتي برعشيت وعيتا الشعب.

بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة pic.twitter.com/k1QJGTKDMV — قناة المنار (@TVManar1) February 24, 2024

وكان حزب الله قد أعلن في بيان استهداف‌ مبنى يتجمع فيه جنود ‌‏إسرائيليون في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة.

كما أصدر حزب الله بيانات متفرقة، أعلن فيها استهداف 6 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب حدود لبنان الجنوبية، في حين شن جيش الاحتلال عمليات قصف جوي ومدفعي على بلدات لبنانية جنوبي البلاد.