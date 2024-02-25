شاهد: القسام تستهدف جنود الاحتلال داخل مبنى في خان يونس

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع “فيديو” لمشاهد من اشتباكات مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويظهر في بداية المقطع عملية رصد لقوة من جنود الاحتلال متحصنة داخل أحد المباني، ثم استهداف القوة بقذيفة “تي بي جي” الصاروخية.

وقال المتحدث في المقطع إن الإصابة كانت مباشرة، كما عرض المقطع عمليات عدة لاستهداف آليات الاحتلال باستخدام العبوات البرميلية.

وحسب جيش الاحتلال، ارتفع العدد المعلن لقتلاه منذ بداية الحرب على غزة إلى 579 ضابطًا وجنديًا، بينهم 240 قتيلًا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.